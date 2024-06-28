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Геннадий Курдин: «Кучеров не приедет в Россию в этом году. Говорит: «Ну куда я с маленькими детьми полечу 30 часов с пересадками?»

Российский форвард «Тампа-Бэй» последний раз прилетал в Россию в 2021 году, когда в детской школе «Белые Медведи», которую он окончил, выставлял Кубок Стэнли.

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