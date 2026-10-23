Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Россия должна претендовать на проведение Универсиады. «Мы считаем, что мы можем и должны претендовать на проведение Универсиады в ближайшие годы, ну, по крайней мере, там есть окна, слоты.