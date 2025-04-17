Лазареву из-за Бабкиной пришлось успокаивать участников шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Появление народной артистки произведет неожиданный эффект на коллективы. Сергей Лазарев и Надежда Бабкина предоставлено Пресс-службой18 апреля в 21:30 в эфире телеканала «Россия» — третий отборочный тур вокального шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!».