180 тысяч детей должны родиться по процедуре ЭКО до 2030 года

526 мобильных комплексов диспансеризации, свыше 300 женских консультаций и 180 тысяч детей, рожденных по процедуре ЭКО, — такие основные показатели национального проекта «Охрана материнства и детства» назвали в среду, 27 ноября, участники заседания экспертного совета при заместителе председателя Госдумы Владиславе Даванкове по вопросам развития здравоохранения в Российской Федерации.