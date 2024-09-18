Зимбабве убьет 200 слонов для решения проблемы голода из-за засухи

Зимбабве планирует убить 200 слонов, чтобы накормить общины, столкнувшиеся с острым голодом после сильнейшей за четыре десятилетия засухи, сообщили во вторник, 17 сентября, местные органы по охране дикой природы.
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