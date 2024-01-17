Издание Haaretz назвало Буре инструментом возмездия за санкции против России

Израильское издание Haaretz опубликовало статью, в котором обвинило член совета Международной федерации хоккея (IIHF), спецпредставителя Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам и серебряного призера Олимпиады 1998 года Павла Буре в том, что он стоит за отстранением израильских сборных от турниров под эгидой IIHF.