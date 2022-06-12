Коллеги - угроза семейному счастью?

Работа для нас - второй дом, и служебные романы не такая уж редкость сейчас. Недавно исследовательский центр одного из российских порталов провел социологический опрос, в ходе которого выяснилось, что многие наши соотечественники вполне допускают для своей "второй половинки" наличие интрижки на службе.
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