СВО ВСКРЫЛА ЕЩЁ ОДНУ ВНУТРЕННЮЮ ПРОБЛЕМУ. МИГРАНТЫ ТОЛКАЮТ РОССИЮ К ОПАСНОЙ ГРАНИ

AB

Anlrey Boracow

Не сопли жевать надо, надо проблему с мигрантами решать и решать кардинально и жестко. Необходимы оперативные и не только оперативные мероприятия, а если есть необходимость, то и войсковые. Проверка всех выходцев из республик Средней Азии, фильтрация, если надо то принудительное изолирование этих персонажей в хорошо охраняемые места временного пребывания(лагеря общего режима). После проведения проверок, оперативных и фильтрационных мероприятий большей частью ВЫДВОРЕНИЕ из РФ, кто останется, за теми надзор и контроль, постоянный. Проживание только в тех местах, в которых разрешено, комендантский час, оплата всех услуг, включая образовательные и медицинские, любой столовый нож более 7,5 см длиной - холодное оружие(статья УК РФ), любое нарушение комендантского часа - преступление(статья УК РФ), административное правонарушение, любое, штраф и немедленное выдворение из РФ. В отношении мигрантов МВД, РосГвардия, УФСИН, ФСБ, ВС РВ.... применяют оружие на поражение, сразу без предупреждения, при наличии признаков правонарушений со стороны мигрантов. Они не граждане РФ их Конституция РФ не касается от слова СОВСЕМ, ни каких прав и свобод, это прерогатива граждан РФ, а не мигрантов. Те, кто получил гражданство РФ, все поголовно, должны пройти углубленную проверку ЗАКОННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА. При выявлении фактов вызывающих сомнение в ЗАКОННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНСВА, гражданство РФ аннулировать, фигурантов привлекать к ответственности по УК РФ, конфискация всего, что есть в РФ и ВЫДВОРЕНИЕ без права когда либо в РФ наведываться, даже не на долго(менее 24 часов), при отлове - оружие на поражение.