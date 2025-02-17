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salekhard.online

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В Городе трудовой доблести фестиваль «Споемте, друзья!» объединил салехардцев

В Городе трудовой доблести фестиваль «Споемте, друзья!» объединил салехардцев

Более 15 лет воспитанники детских садов, школьники, педагоги и представители развивающих кружков и студий выходят на сцену ЦКиС "Геолог", чтобы спеть о любимой Родине и подвигах своих соотечественников.

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