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Netflix покажет документальный фильм о порноресурсе Pornhub

Netflix покажет документальный фильм о порноресурсе Pornhub

Фильм о самом популярном порноресурсе в интернете вышел на Netflix. Лента расскажет об истории становления онлайн-платформы Pornhub, проблемах порноиндустрии, а также о том, как сайт с пикантными роликами стал причиной десятков судебных исков.

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