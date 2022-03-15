Происшествия

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В Республике Марий Эл сотрудники полиции продолжают профилактические беседы среди населения в рамках акции «Все вместе против мошенников!»

В Республике Марий Эл сотрудники полиции продолжают профилактические беседы среди населения в рамках акции «Все вместе против мошенников!»

Полицейские из Йошкар-Олы проводят разъяснительные работы среди населения, предприятий, больниц и других учреждений для предупреждения мошенничества и дистанционных хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

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