В Республике Марий Эл сотрудники полиции продолжают профилактические беседы среди населения в рамках акции «Все вместе против мошенников!»

Полицейские из Йошкар-Олы проводят разъяснительные работы среди населения, предприятий, больниц и других учреждений для предупреждения мошенничества и дистанционных хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
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