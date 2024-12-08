❗️В Севастополе переходивший дорогу пенсионер попал под колёса легковушки 83-летний мужчина пострадал и был доставлен в больницу для оказания медпомощи, сообщили в УМВД РФ по городу.
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❗️В Севастополе переходивший дорогу пенсионер попал под колёса легковушки 83-летний мужчина пострадал и был доставлен в больницу для оказания медпомощи, сообщили в УМВД РФ по городу.