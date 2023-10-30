Депутат Ольга Алимова: становятся гражданами и получают пособие по высшей планке

Назначение выплат и пособий, по мнению депутата, далеко от принципа справедливости. Алимова заявила, что неработающие граждане, ведущие асоциальный образ жизни, семьи мигрантов — получают пособие на детей в полном объеме, ради которых они и приезжают в Россию.
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