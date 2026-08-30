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Царьград

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Минприроды России: Красноярское месторождение угля оценивается в 30,6 млрд тонн

Минприроды России: Красноярское месторождение угля оценивается в 30,6 млрд тонн

Минприроды России сообщило, что крупнейшее угольное месторождение в Красноярском крае содержит 30,6 млрд тонн угля.

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