В Забайкалье таможенники задержали контейнеры с формой для ВСУ

Сотрудники Читинской таможни выявили в грузовом поезде на железнодорожном пункте пропуска (ЖДПП) «Забайкальск» партию с военной формой ВСУ, которая была задекларирована как спортивная и рабочая одежда и шла транзитом через Китай в Польшу.