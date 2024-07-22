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Царьград

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Бастрыкин поручил возобновить расследование дела о загадочной гибели жителя Сочи

Бастрыкин поручил возобновить расследование дела о загадочной гибели жителя Сочи

По версии следствия, мужчину могли отравить знакомые из-за долгов.В июне 2016 года тело 29-летнего мужчины без признаков жизни нашли рядом с центральным пляжем Сочи.

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