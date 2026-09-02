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ТАСС

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На Дальнем Востоке создадут единый нефтехимический кластер

На Дальнем Востоке создадут единый нефтехимический кластер

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Единый межрегиональный промышленный кластер по глубокой переработке нефтехимического сырья создадут на территории Хабаровского, Приморского краев и Амурской области, передает корреспондент ТАСС.

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