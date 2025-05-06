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За рулем

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Пешеход еще на зебре, а штраф уже в пути: как правильно трактовать ПДД в таких ситуациях?

Пешеход еще на зебре, а штраф уже в пути: как правильно трактовать ПДД в таких ситуациях?

 Пешеходный переход – зона, где пешеход обычно имеет преимущество. Но что делать, если человек только начинает переходить дорогу с другой стороны или уже прошел часть перехода? Должен ли водитель ждать, пока он полностью покинет проезжую часть, или может двигаться дальше? На узких переходах все предельно ясно: водитель останавливается, пешеход проходит, дорога снова свободна.

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