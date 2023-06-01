Федеральное агентство новостей №1

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Модель Мария Погребняк на фоне слухов о разводе с супругом отправилась в отпуск

Модель Мария Погребняк на фоне слухов о разводе с супругом отправилась в отпуск

Бизнесвумен Мария Погребняк опубликовала в своем аккаунте в социальных сетях фотографию, на которой предстала в джинсовом костюме с голубым чемоданом – модель заставила поклонников гадать, куда она отправится отдыхать.

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