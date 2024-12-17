Олег Ястребов: наша задача — готовить лидеров

Почему современных студентов интересует тема кибербезопасности и зачем всем будущим профессионалам важно уметь пользоваться нейросетями? На эти и многие другие вопросы ректор РУДН Олег Ястребов ответил в интервью в рамках Дней Общественного совета при Россотрудничестве 2024.
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