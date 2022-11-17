Россияне рассказали, каких брендов им будет не хватать на распродажах

Больше всего россиянам в этом году будет не хватать в «Черную пятницу» таких брендов как Nike, Adidas, Mothercare, Zara и онлайн-магазина одежды и косметики ASOS, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис объявлений «Юла» и агентство А2:Research.