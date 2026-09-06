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Регионы России

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В ДР Конго пострадали 45 медиков в ходе инцидентов на фоне борьбы с Эболой

В ДР Конго пострадали 45 медиков в ходе инцидентов на фоне борьбы с Эболой

В провинциях Итури, Северный Киву и Южный Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) зафиксировано не менее 76 инцидентов, связанных с борьбой с недавней вспышкой вируса Эбола.

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