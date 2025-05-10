Очередной «визит солидарности»? Европейские лидеры прибыли в Киев с обещаниями перемирия

Киев сегодня принимает внушительную делегацию ключевых европейских политиков. В город прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, глава британского правительства Кир Стармер, а также недавно занявший пост федерального канцлера Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск.
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