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В России в июне средняя зарплата в 9 регионах России вышла за 150 тысяч рублей

В России в июне средняя зарплата в 9 регионах России вышла за 150 тысяч рублей

В России в 9 регионах в июне 2026 года средняя заработная плата составила более 150 000 рублей. Это следует из данных, опубликованных Росстатом.

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