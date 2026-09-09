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Мировое обозрение

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Ночной удар по Киеву: ВС РФ накрыли склад завода по выпуску безэкипажных катеров и дронов

Ночной удар по Киеву: ВС РФ накрыли склад завода по выпуску безэкипажных катеров и дронов

Минувшей ночью российские войска нанесли комбинированный удар по военным объектам в Киеве, задействовав высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.

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