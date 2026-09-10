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Воронежские новости

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Защитник Дзиов из «Факела» уехал в аренду в ульяновскую «Волгу»

Защитник Дзиов из «Факела» уехал в аренду в ульяновскую «Волгу»

Аренда защитника Макса Дзиова рассчитана до конца сезона-2026/2027, но «Факел» может отозвать футболиста досрочно, например, для участия в зимних сборах-2027.

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