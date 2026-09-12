Конец эпохи «всё включено»? Почему Россия вводит налог на иждивенцев мигрантов

Долгие годы миграционная политика России на практике напоминала систему «всё включено»: один работающий иностранец мог легализовать пребывание целой семьи, которая при этом не вносила никакого вклада в экономику страны, но активно пользовалась её социальной инфраструктурой.
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За любое нарушение законодательства РФ максимальное предусмотренное наказание, с безусловным исполнением в полном объеме, с лишением гражданства РФ, как правонарушителя, так и семейства, с выдворением на родину с запретом въезда на территорию РФ навсегда...
Выяснять как получили гражданство (как сами правонарушители, так и родственники), если с нарушением законодательства РФ привлекать должностных лиц и лиц причастных согласно законодательства РФ, а так же за пособничество в совершении преступления правонарушителем... Рассматривать вопрос о лишении гражданства РФ этих лиц, при совершении правонарушителем особо тяжких преступлений (торгуют родиной)...
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Нелегальное черножопое дерьмо совершает преступления (тяжкие и особо тяжкие) на территории РФ... Людей помогавшим им легализоваться на территории РФ надо привлекать за пособничество в совершении преступлений этими незаконными мигрантами, а не только по ст.322 УК РФ...!!!
Это называется, что у нас в правительстве никто, не за что не отвечает, потому что с них никто не спрашивает.от сюда и рождается коррупция.
Да изначально просто всё--- устроился на работу- надо работотаделю было сообщить данные на территории участковым..., участковые проверили место проживания( при этом Точно дан был указ, что если меняешь место- сообщить!!!, иначе штраф в 50-100тр!!!), они должны были зарегистрироваться сразу у участкового( бесплатно и быстро, иметь справки при этом).........
Спохватились! А стада неработающих и активно размножающихся "новых граждан", получающих огромные пособия??? С ними что делать?
этих иждивенцев гнать из России и вообще гнать мигрантов и вы представьте сколько жилых квартир освободится и недорвать мигрантам российского гражданства они оккупанты враги России
Они уже все гражданство получили, опоздали вы со своим налогом. Нечего было паспорта РФ раздавать и запускать сюда беременных таджичек, узбечек, киргизок рожать. А теперь получите на свою голову новых граждан.
А может просто не пускать в Россию всю эту мразь?... Они ж хуже крыс и тараканов...
Я думаю, если бы не выборы в Госдуму, с этим бы ещё тянули неизвестно сколько. Откровенно говоря, ЕдРо уже реально достало! Как будто живут на другой планете: ничего не видят, ничего не слышат. Им люди носом в проблемы тыкают, а они - «Все в порядке! Проблем нет! Это лишь выдумки или единичные случаи! ...» Пора реально дела делать, а не разговоры разговаривать!
Депортация этого отребья должна быть не только за преступления, но и за косой взгляд, разговоры на своём языке в общественном транспорте, плевки и угрозы в адрес коренного населения