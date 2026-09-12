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Медвежий угол

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Конец эпохи «всё включено»? Почему Россия вводит налог на иждивенцев мигрантов

Конец эпохи «всё включено»? Почему Россия вводит налог на иждивенцев мигрантов

Долгие годы миграционная политика России на практике напоминала систему «всё включено»: один работающий иностранец мог легализовать пребывание целой семьи, которая при этом не вносила никакого вклада в экономику страны, но активно пользовалась её социальной инфраструктурой.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

За любое нарушение законодательства РФ максимальное предусмотренное наказание, с безусловным исполнением в полном объеме, с лишением гражданства РФ, как правонарушителя, так и семейства, с выдворением на родину с запретом въезда на территорию РФ навсегда...
Выяснять как получили гражданство (как сами правонарушители, так и родственники), если с нарушением законодательства РФ привлекать должностных лиц и лиц причастных согласно законодательства РФ, а так же за пособничество в совершении преступления правонарушителем... Рассматривать вопрос о лишении гражданства РФ этих лиц, при совершении правонарушителем особо тяжких преступлений (торгуют родиной)...


Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!


Нелегальное черножопое дерьмо совершает преступления (тяжкие и особо тяжкие) на территории РФ... Людей помогавшим им легализоваться на территории РФ надо привлекать за пособничество в совершении преступлений этими незаконными мигрантами, а не только по ст.322 УК РФ...!!!

Профиль пользователя Наталья Воробьева
Наталья Воробьева

Да изначально просто всё--- устроился на работу- надо работотаделю было сообщить данные  на территории участковым..., участковые проверили место проживания( при этом Точно дан был указ, что если меняешь место- сообщить!!!, иначе штраф в 50-100тр!!!), они должны были зарегистрироваться сразу у участкового( бесплатно и быстро, иметь справки при этом).........

Профиль пользователя Елена Рудых
Елена Рудых

Они уже все гражданство получили, опоздали вы со своим налогом. Нечего было паспорта РФ раздавать и запускать сюда беременных таджичек, узбечек, киргизок рожать.  А теперь получите на свою голову новых граждан.

Профиль пользователя Julius Caesar
Julius Caesar

Я думаю, если бы не выборы в Госдуму, с этим бы ещё тянули неизвестно сколько. Откровенно говоря, ЕдРо уже реально достало! Как будто живут на другой планете: ничего не видят, ничего не слышат. Им люди носом в проблемы тыкают, а они - «Все в порядке! Проблем нет! Это лишь выдумки или единичные случаи! ...» Пора реально дела делать, а не разговоры разговаривать!