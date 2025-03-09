«Украинский фронт рухнет»: Илон Маск снова заговорил об отключении системы Starlink для ВСУ В случае отключения спутниковой системы Starlink украинский фронт «рухнет».
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«Украинский фронт рухнет»: Илон Маск снова заговорил об отключении системы Starlink для ВСУ В случае отключения спутниковой системы Starlink украинский фронт «рухнет».
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