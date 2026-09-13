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ИА Регнум

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Немецкий теннисист Зверев впервые за свою карьеру стал победителем US Open

Немецкий теннисист Зверев впервые за свою карьеру стал победителем US Open

Теннисист Александр Зверев (Германия) вырвал победу у американца Бена Шелтона в финале Открытого чемпионата США по теннису, который прошел на хардовых кортах Нью-Йорка 13 сентября.

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