БлокнотРУ Самым неприемлемым условием окончания конфликта на Украине глава российского МИД Сергей Лавров назвал появление на территории страны миротворцев из стран НАТО.
«Никаких остатков нацистского режима»: Лавров назвал самое неприемлемое условие окончания СВО
Комментарии
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T
Teodor
История укров показывает, что эти особи не могут жить с нормальными людьми, поэтому проводимую денацификацию укров, проводимую кровавым клоунов полностью поддерживаю. Возможно придется оставить какую то область в качестве резервации.
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19 час.
Андрей Михайлов
я уже жил с ними бок о бок до 2014. и вот, что скажу: у этой нации ложь в крови. там на@бать ближнего считают не грехом, а доблестью. это культивировалось в их роду всегда. потому ципсо, кол-центры, круговая мзда и пр мерзость это их суть. бойтесь этой грязи, стучитесь, кричите властям, но не допускайте их в свой дом. иначе мявкнуть не успеем, как это просочится по всей стране. в крыму их видеть больше не хочу - ни хороших, ни плохих. и так уже столько набежало, что край - детей присылают, женят на местных, потом сами подтягиваются, открывают фирмочки, покупают всех и вся и вот опять здесь появляется все, от чего мы бежали в 14-м. м-да... самое разумное - это полная изоляция их территории для переформатирования сознания на долгое время. а для особо упоротых свидомых - лоботомия, чтоб жили и пускали слюни для наглядности своим побратимам
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17 час.
Игорь Егоров
Украина должна быть упразднена и любые попытки ее возрождения должны пресекаться самым жестким образом.
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12 час.
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