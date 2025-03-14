«Никаких остатков нацистского режима»: Лавров назвал самое неприемлемое условие окончания СВО

Андрей Михайлов

я уже жил с ними бок о бок до 2014. и вот, что скажу: у этой нации ложь в крови. там на@бать ближнего считают не грехом, а доблестью. это культивировалось в их роду всегда. потому ципсо, кол-центры, круговая мзда и пр мерзость это их суть. бойтесь этой грязи, стучитесь, кричите властям, но не допускайте их в свой дом. иначе мявкнуть не успеем, как это просочится по всей стране. в крыму их видеть больше не хочу - ни хороших, ни плохих. и так уже столько набежало, что край - детей присылают, женят на местных, потом сами подтягиваются, открывают фирмочки, покупают всех и вся и вот опять здесь появляется все, от чего мы бежали в 14-м. м-да... самое разумное - это полная изоляция их территории для переформатирования сознания на долгое время. а для особо упоротых свидомых - лоботомия, чтоб жили и пускали слюни для наглядности своим побратимам