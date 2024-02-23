В Москве состоится Всероссийский адмиральский гала-прием, приуроченный к дню рождения Федора Ушакова

24 февраля 2024 года в Центральном доме российской армии пройдет Всероссийский адмиральский гала-прием, приуроченный к дню рождения адмирала Федора Ушакова и посвященный 20-летию его общецерковной канонизации.
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