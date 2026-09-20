Самое высокое дерево на Земле упёрлось в предел. Что мешает ему расти дальше.

Самое высокое дерево в мире зовут Гиперион. Это прибрежная секвойя ростом около 116 метров — примерно 38-этажный дом.
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