Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    На фиг нам они нужны!  Еще деньги на них тратить, кормить и т.д. .что своих дыр нет?«Хотят досидеть д...
  • igor vinogradov
    а ВНП в СССР ?Польские дети уча...
  • Наталья Павлова
    А кроме хайли-лайкли у британцев есть другие доказательства?Предсказуемо: в д...

Полтава сама себя не «деколонизирует»: Как не заблудиться в «городе Петлюры»

Полтава сама себя не «деколонизирует»: Как не заблудиться в «городе Петлюры»

Сегодня – очередная годовщина знакового для украинского национализма события – именно в этот день 99 лет назад молодой еврей Самуил Шварцбард застрелил в Париже эмигрировавшего после поражения от большевиков главного атамана Директории УНР Симона Петлюры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх