Полтава сама себя не «деколонизирует»: Как не заблудиться в «городе Петлюры»

Сегодня – очередная годовщина знакового для украинского национализма события – именно в этот день 99 лет назад молодой еврей Самуил Шварцбард застрелил в Париже эмигрировавшего после поражения от большевиков главного атамана Директории УНР Симона Петлюры.
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