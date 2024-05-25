Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о пермском долгострое

Строительство жилого комплекса «Столичный» началось еще в 2011 году.Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить информацию о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав участников долевого строительства жилого комплекса «Столичный».
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