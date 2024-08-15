"ВОЙНА ТРЕБУЕТ ТВЁРДОСТИ": "РАЗБОР" ПО КУРСКОМУ ВТОРЖЕНИЮ УЖЕ НАЧАЛСЯ - ЭКСПЕРТ

Собеседник Царьграда, политолог Юрий Светов, проанализировал происходящее в данный момент на Курском направлении, удивительную несопоставимость фронтовой реальности и сухих докладов, где всё хорошо, и всё это - в контексте недавнего совещания, которое провёл Владимир Путин.