Израиль нанес удар по Ирану

Израиль ночью нанес удар по Ирану в ответ на атаку в начале октября. Представитель ЦАХАЛ утром 26 октября рассказал, что израильские самолеты нанесли удар по военным целям в Иране, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО.
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