Xiaomi анонсировала сверхдешевый смартфон Poco C75 за $110

Xiaomi анонсировала новый сверхдешёвый смартфон Poco C75 по цене от $110. Смартфон оснащён 6.88-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720 x 1640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит.
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