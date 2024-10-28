Политика как он...
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Политика как она есть

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Xiaomi анонсировала сверхдешевый смартфон Poco C75 за $110

Xiaomi анонсировала сверхдешевый смартфон Poco C75 за $110

Xiaomi анонсировала новый сверхдешёвый смартфон Poco C75 по цене от $110. Смартфон оснащён 6.88-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 720 x 1640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 600 нит.

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