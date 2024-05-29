SHOT: Адвокат семьи Пугачевой «потерпел фиаско» в суде

На прошлой неделе супруг Аллы Пугачевой вновь попытался оправдаться перед судом России. Его адвокаты настаивали на том, что статус иностранного агента ограничивает его права, в частности, право на свободное передвижение.
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