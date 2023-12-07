Русофобия не знает границ: Невеста в недоумении: "Сними кокошник или нет свадьбы"

ЭМИЛЬ ВАТМ "....или работницам этого заведения нужно ещё "чаевых" доплатить???????.", ____________________________________________________________________________ , Ну в ресторане даёшь чаевые, хотя счёт при этом полностью оплачиваешь, а чем работники закса хуже??, к томуже в ресторане ты бывешь полюбому чаще чем в заксе, я думаю

Леонид Попивняк .....да вы знаете.....а я чаевые в ресторане не всегда и даю..... и только при конечной оплате счета за ужин и только за качественное обслуживание.......