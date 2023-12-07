Русофобия не знает границ: Невеста в недоумении: "Сними кокошник или нет свадьбы"

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Комментарии
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ЭМИЛЬ ВАТМ
&quot;....или работницам этого заведения нужно ещё &quot;чаевых&quot; доплатить???????.&quot;, ____________________________________________________________________________ , Ну в ресторане даёшь чаевые, хотя счёт при этом полностью оплачиваешь, а чем работники закса хуже??, к томуже в ресторане ты бывешь полюбому чаще чем в заксе, я думаю
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47 мин.
Леонид Попивняк
.....да вы знаете.....а я чаевые в ресторане не всегда и даю..... и только при конечной оплате счета за ужин и только за качественное обслуживание.......
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41 мин.
Геннадий Роженко
Лично у меня один вопрос: А нам нужны такие чиновники?
Ответить
23 мин.

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