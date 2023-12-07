Avia.pro - Новости Нарушенные Традиции на Свадьбе в Петербурге В знаменитом петербургском Дворце бракосочетаний №1 произошло неприятное событие, коснувшееся культурных традиций.
Русофобия не знает границ: Невеста в недоумении: "Сними кокошник или нет свадьбы"
Комментарии
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ЭМИЛЬ ВАТМ
"....или работницам этого заведения нужно ещё "чаевых" доплатить???????.", ____________________________________________________________________________ , Ну в ресторане даёшь чаевые, хотя счёт при этом полностью оплачиваешь, а чем работники закса хуже??, к томуже в ресторане ты бывешь полюбому чаще чем в заксе, я думаю
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47 мин.
Леонид Попивняк
.....да вы знаете.....а я чаевые в ресторане не всегда и даю..... и только при конечной оплате счета за ужин и только за качественное обслуживание.......
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41 мин.
Геннадий Роженко
Лично у меня один вопрос: А нам нужны такие чиновники?
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23 мин.
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