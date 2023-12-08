Ученые открыли новый способ создания сверхтяжелых элементов в космосе

В Университете Северной Каролины (NCSU) были проведены исследования, которые показали, что в недрах звезд Млечного Пути активно образуются атомы сверхтяжелых элементов, чьи ядра тяжелее водорода в 260 и более раз.
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