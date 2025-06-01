Президент объявил благодарность 12 воронежцам

В числе награжденных оказался Михаил Гордиенко, глава администрации Воробьевского района. Также в списке награжденных – сотрудники ООО «Опытное конструкторское бюро моторостроения», эксплуатационного локомотивного депо «Воронеж-Курский» и ООО «Россошанские коммунальные системы».
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