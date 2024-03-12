Аральское море: почему на самом деле оно исчезло

Еще век назад Аральское море было четвертым по величине озером в мире. Площадь его поверхности составляла около 70 тысяч квадратных километров — для сравнения, это размер Ирландии или Грузии — а максимальная глубина достигала 68 метров.
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