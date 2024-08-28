Минэкономики России планирует усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми

Предлагается расширить перечень оснований для выездных проверок контролирующих органов.Минэкономразвития России предложило расширить перечень индикаторов риска, которые могут являться сигналами в сфере нарушения трудовых прав граждан.
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