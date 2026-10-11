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Царьград

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Кориненко: армию нельзя построить пресс-релизами и соцсетями

Кориненко: армию нельзя построить пресс-релизами и соцсетями

Историк и политолог Александр Кориненко считает, что закупка современных вооружений не делает армию боеспособной без улучшения зарплат, жилья, подготовки и мотивации самих военнослужащих.

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