Рубена Варданяна в Азербайджане обвиняют в финансировании терроризма

Ранее задержанного бывшего главу правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане, ему предъявили обвинения по трем статьям, включая статью о финансировании терроризма.
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