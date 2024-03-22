«Тампа» одержала 5 побед подряд с общей разницей 27:10. Василевский играл во всех матчах, у Кучерова 16 очков на отрезке

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Сегодня «Лайтнинг» обыграли «Сан-Хосе» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ. Победа стала для команды под руководством Джона Купера 5-й подряд при общей разнице шайб на отрезке 27:10.