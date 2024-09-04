Посмотрите на «Гелендеваген» немецких спасателей из музея Mercedes-Benz

Все так привыкли к «Гелендевагену» в образе имиджевой игрушки для богатых, что как-то забыли — создавался он для дела, как простой и выносливый автомобиль, предназначенный для тяжёлой работы, плохих дорог и бездорожья.
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