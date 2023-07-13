Выступление певицы Рианны на Супербоуле получило пять номинаций на премию "Эмми"

Шоу Рианны на Супербоуле было пять раз номинировано на премию "Эмми". Об этом пишет Daily Mail. "5 номинаций на премию "Эмми" - это безумие!!! Я так благодарна каждому, кто участвовал в создании этих воспоминаний!" - написала певица в Instagram.