Трутнев «пикирует» на Чемезова: битва за «Байкал»

Как передает корреспондент УтроNews, на Дальневосточном экономическом форуме, который проходит в эти дни во Владивостоке, произошел скандал, который может углубить давний конфликт между Полпредом Президента в ДФО Юрием Трутневым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.