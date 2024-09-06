Трутнев «пикирует» на Чемезова: битва за «Байкал»

Как передает корреспондент УтроNews, на Дальневосточном экономическом форуме, который проходит в эти дни во Владивостоке, произошел скандал, который может углубить давний конфликт между Полпредом Президента в ДФО Юрием Трутневым и главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.
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