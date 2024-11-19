Не нравится – снимем с дотаций. Россия пересматривает отношения с Абхазией

Alex Nемо

Есть такая старинная русская присказка-поговорка: НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА, НЕ ПОЛУЧИШЬ ЗЛА! Россия спасла абхазов от уничтожения. А зачем? Там более 77% имеют Российское гражданство только ради того чтобы, как клопы, пить кровь из России! Я может быть ошибаюсь? Ну так докажите что вы, абхазы - свободные граждане России, а не клопы! Аргумент - там находится база ВМФ РФ. Аргумент важный, безусловно. Не менее важный чем Севастополь в Крыму. Ну так почему не решили тогда вопрос по крымской схеме - всенародное голосвание-референдум о вхождении в состав России, создание нового российского округа. И плевать на вой из-за бугра! Сейчас Россией правят полуграмотные уроды-"политики" выходцы 90-х. Большого ума у них конечно не найдёшь, но и свои интересы они понимают. А вот русского языка и литературы они явно не знают. А теперь представьте себе что будет с Россией когда им на смену придут их наследники - придурки поколения ЕГЭ! Эти наследнички получили "образование" на "благословенном" западе, понятия Родина для них не существует, Россия для них это ничто и русский народ только источник бабла. Как по мне так если, в графе образование имеется не российское название вуза, наличие второго гражданства, или даже просто вид на жительство за пределами России, то это должно становится первоочередными причинами отказа в праве занимать должности в любых госструктурах, даже дворника на госпредприятии! Вот и думайте господа-товарищи что делать, пока не поздно!